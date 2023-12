Nuovo furto in casa in pieno giorno: vetro spaccato e ladri in fuga

Nuovo furto in appartamento, questa volta in Valpolcevera. Nelle ultime settimane sono stati tanti gli episodi a Genova, gli ultimi in via Bettolo all'ora di cena, in via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio e via Terpi.

Venerdì 8 dicembre 2023 i proprietari di casa di un'abitazione di via al Garbo sono rientrati intorno alle ore 17:50 e hanno trovato il vetro di una finestra spaccato e le stanze a soqquadro. Hanno chiamato la polizia che è intervenuta per un sopralluogo, i ladri però si erano già dileguati. Ancora da quantificare l'ammontare della refurtiva del furto.

Non è il primo furto in Valpolcevera negli ultimi giorni, segnalati anche altri episodi in alcuni box a Teglia.