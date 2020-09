Spacca finestrini per rubare nelle auto, denunciato 38enne

Martello alla mano, stava frugando all’interno di un’auto dai finestrini rotti in una via in cui diverse altre auto avevano i vetri infranti.

Protagonista della vicenda un 38enne originario del Camerin, notato dal personale del Quinto Distretto della Polizia Locale martedì mattina in Valpolcevera.

Gli agenti lo hanno visto rompere il finestrino di un'auto con un martello e si sono immediatamente fermati: alla loro vista, il 38enne ha reagito con violenza, insultandoli e cercando di scappare.

Bloccato, è stato portato negli uffici di piazza Ortiz, dove è stato denunciato a piede libero per danneggiamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per la mancanza dei documenti al seguito.