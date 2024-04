Vie Perlasca e Trenta Giugno al Comune piacciono così, resta il doppio senso

"La doppia circolazione sulle due sponde riteniamo sia importante così com'è disciplinata ora". Questa la posizione della giunta, espressa dall'assessore Matteo Campora, che ha portato alla bocciatura con 21 no della maggioranza e 10 favorevoli dell'opposizione della mozione 129 'viabilità via 30 Giugno - via Perlasca', presentata dalla consigliera Cristina Lodi del Gruppo Misto e votata durante il consiglio comunale di lunedì 22 aprile 2024.

"Le strade in oggetto - si legge nella mozione - a oggi sono ancora a doppio senso di marcia, nonostante sia terminata l'emergenza a seguito della tragedia del crollo del ponte Morandi e la pericolosità del doppio senso di marcia, in una strada così stretta, è evidente e dimostrata anche dagli incidenti spesso gravi che si sono verificati in questi anni, ormai quattro dal 2019".

"Considerato che a oggi - si legge ancora - non sono note eventuali decisioni dell'amministrazione comunale circa il ripristino della viabilità a senso unico di marcia (via Perlasca a salire verso la Valpolcevera, via 30 Giugno a scendere verso Genova) e non vi è motivo almeno evidente per non tornare alla viabilità per cui sono nate le due strade di sponda del Polcevera, con questo atto s'impegna sindaco e Giunta: 'a ripristinare la viabilità originaria in via 30 Giugno e via Perlasca come chiesto più volte dal Municipio Valpolcevera, mettendo in sicurezza la viabilità, che tornerebbe a essere anche più fluida oltre che più sicura'".

Cristina Lodi ha anche sollevato la questione della competenza sulla strada, auspicando che non ci sia di mezzo Autostrade, e chiedendo che l'amministrazione si assuma la responsabilità per la scelta di non tornare alla viabilità precedente al crollo del ponte Morandi.

Dopo che l'assessore Campora ha dato parere contrario a nome della giunta si è passati alla votazione, che si è conclusa con la bocciatura.