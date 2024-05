Tre bar chiusi per gravi carenze igieniche, un fruttivendolo per droga

I carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e, in collaborazione con gli ispettori di Asl 3 hanno ispezionato sedici esercizi pubblici in Valpolcevera, soprattutto tra Pontedecimo, Bolzaneto e Rivarolo.

Per tre bar tra Bolzaneto e Rivarolo è scattata l'immediata sospensione dell'attività lavorativa a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, i titolari dovranno mettersi in regola in base alle indicazioni ricevute dalla Asl e, solo dopo un secondo sopralluogo, potranno riaprire. Sono anche scattate ulteriori sanzioni per violazioni riguardanti il commercio di generi alimentari per un totale di mille euro.

Nel corso dei controlli è stata anche notificato, a un rivenditore di frutta e verdura di Rivarolo, il provvedimento di chiusura per quindici giorni, il titolare era stato arrestato nelle scorse settimane. L'uomo, un 35enne originario del Marocco, è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. L'indagine era scattata in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini della zona, che si erano insospettiti per il continuo viavai di clienti che uscivano senza acquistare frutta e verdura. I militari avevano avviato le indagini e scoperto che all'interno del negozio veniva venduta anche droga. Grazie alle perquisizioni erano stati infatti trovati 250 grammi di cocaina e sei di hashish.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp