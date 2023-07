Valletta Carbonara, ci saranno anche ristorante e campi da paddle

Consegnato il cantiere per i lavori di restyling di Valletta Carbonara. Il progetto, in collaborazione tra Comune di Genova e Asp Emanuele Brignole, proprietario dell'area, riguarda il recupero e la valorizzazione del parco di Valletta Carbonara e si sviluppa su 18mila metri quadrati, nella parte nord dell'Albergo dei Poveri, in corso Dogali.

L'intervento, di cui Sviluppo Genova è stazione unica appaltante, rientra tra quelli della Proposta pilota di rigenerazione del centro storico presentata dal Comune di Genova nel 2021 e che hanno ottenuto il finanziamento da parte del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili nell'ambito del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare - Pnrr M5.C 2.I 2.3).

Alla consegna del cantiere, che si è svolta giovedì 20 luglio 2023 all'Albergo dei Poveri, hanno partecipato, oltre ai tecnici, gli assessori comunali al Verde, Mauro Avvenente, e alle Politiche sociali, Lorenza Rosso, in rappresentanza della Regione l'assessore allo Sport, Simona Ferro, e il consigliere regionale, Stefano Balleari.

Il progetto prevede la ristrutturazione e il mantenimento delle aree verdi: tutta la valletta sarà accessibile alle persone con disabilità. Saranno realizzati: un ristorante, spazi per il coworking all'interno della grande serra e un percorso immerso nella natura.

Verranno mantenute e restaurate le serre storiche, verranno mantenute parzialmente e ristrutturate le serre a pettine. Sarà inoltre prevista la realizzazione di un'area sportiva, con due campi da paddle e un campo da beach volley.

La progettazione esecutiva è firmata dallo studio di progettazione Dodi Moss, specializzato in progetti di riqualificazione urbana su tutto il territorio nazionale; incarico ricevuto dall'impresa appaltatrice Hw Style.