Frana sui Giovi, nuovo comitato per la riapertura: "Raccolta firme e sinergia col Comune"

Da qualche giorno è nato il 'Comitato Viabilità Vallescrivia' che si batte per la riapertura della strada statale 35 dei Giovi, coinvolta dai lavori di messa in sicurezza dopo la frana dello scorso 10 gennaio che ha portato alla chiusura tra Busalla e Ronco Scrivia. È stato promosso dalle attività produttive interessate dall’interruzione del traffico, associazioni, sindacati, enti no profit e privati cittadini.

"Nella serata di mercoledì 16 marzo - spiega il comitato - siamo stati ricevuti dal consiglio comunale di Ronco Scrivia al completo. Nell’occasione abbiamo manifestato le nostre forti preoccupazioni per la tempistica prevista da Anas per la riapertura, parziale, della statale 35 interessata dalla recente frana".

"Dopo quasi un anno e mezzo dal primo smottamento - prosegue il 'Comitato Viabilità Vallescrivia' - la prospettiva è quella di affrontare tutta l’estate con una viabilità alquanto limitata. Ci stiamo facendo portavoce, anche attraverso una raccolta firme, del malcontento e delle difficoltà che sta attraversando tutta la comunità valiggiana. Attività produttive, sindacati dei lavoratori, associazioni sportive, croce rossa, pro loco e moltissimi privati cittadini, devono confrontarsi con un costo sociale ed economico non più tollerabile per tutta la valle. È inutile evidenziare quali siano le incertezze e le difficoltà in cui si è vissuto in questi ultimi due anni e che probabilmente proseguiranno, pertanto una viabilità così penalizzata rischierebbe di dare il colpo di grazia soprattutto ad attività che hanno dovuto affrontare momenti difficilissimi. In più, considerando che l’unica arteria di collegamento per la valle resterebbe l’autostrada A7, al momento intasata da continui cantieri, riteniamo che avvalersi di solo questa tratta per gli spostamenti in periodo estivo, rischi di creare ulteriori congestioni veicolari, nonché situazioni emergenziali, in caso di incidenti o veicoli fermi"

"Abbiamo quindi richiesto all’amministrazione - conclude il comitato - che si faccia portavoce, insieme agli altri enti locali della valle, della nostra richiesta di apertura, anche a senso unico alternato, entro il mese di aprile, fermo restando il rispetto dei canoni di sicurezza per i lavoratori e i fruitori della strada. La sindaco e il consiglio all’unanimità ha dato piena disponibilità e si è detto pronto a sostenere la nostra iniziativa, per la salvaguardia e la tutela del tessuto sociale e produttivo della valle. Sappiamo che tale malcontento è condiviso dalle amministrazioni di tutta la valle, anche perché il comitato è composto da soggetti provenienti da tutti i comuni. Il nostro comitato sta crescendo ogni giorno e ringraziamo la popolazione che continua ad appoggiarci e sostenerci".