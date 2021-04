Tentano due volte lo scippo: studenti minorenni finiscono nei guai

Due giovanissimi sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri visionando le immagini di alcune telecamere in Valle Stura

Nei mesi scorsi, in una località della Valle Stura, due giovani, in due occasioni diverse, hanno tentato di scippare una donna di origini romene, residente in zona.

La donna, badante di professione, si è quindi rivolta alle forze dell'ordine che hanno iniziato le indagini visionando le immagini delle telecamere del circuito di sicurezza cittadino, identificando così gli autori del reato.

I due, studenti minorenni incensurati, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto con strappo in concorso.