Turista genovese muore all'Isola d'Elba dopo un malore in canoa

Dramma sull'isola d'Elba, a Cavo, sulla spiaggia di Frugoso, dove è morto in mattinata il turista genovese Valerio Lovato.

È successo intorno alle 11,30 di oggi, sabato 21 maggio: l'uomo, 74 anni, in vacanza sull'isola insieme alla moglie, è morto in seguito a un malore accusato mentre si trovava in canoa.

Secondo quanto ricostruito sul momento, il 74enne sarebbe riuscito a raggiungere la riva prima che la situazione precipitasse, accasciandosi poi in spiaggia davanti ai bagnanti. Prontamente soccorso dai volontari della Pubblica assistenza di Cavo e dal medico del 118 arrivato a bordo dell'automedica, l'uomo è tuttavia deceduto nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita.