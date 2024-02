L'appello di Valeria, malata di Sla: "Non voglio finire in una struttura, aiutatemi a stare con le mie figlie"

Valeria Firpo, una donna di 48 anni residente a Campomorone, ha lanciato un appello e una raccolta fondi su GoFundMe per continuare ad avere assistenza domiciliare e poter restare accanto alle sue figlie. Valeria racconta di essere stata colpita dalla Sla undici anni fa e che da cinque vive a letto, reclusa in una stanza, con la tracheostomia.

Valeria comunica con un computer oculare, ma il suo messaggio arriva forte e chiaro: chiede un sostegno per avere continuità nell’assistenza domiciliare e per sostenere le spese di eventuali ausili sanitari e non dover essere trasferita in una struttura. "Mio marito non ha retto la pressione e la mia famiglia d'origine non ha la possibilità di mantenermi - spiega -. Vivo solo con badanti, la mia vita non è vita ma ancora le mie figlie hanno bisogno di me, nonostante tutto. Resisto solo per loro. Il vostro aiuto mi consentirà di stare ancora vicino a loro e non terminare la mia vita in una struttura".

"Vi ringrazio di cuore - conclude nel suo appello - non solo per l'aiuto economico ma per la vostra vicinanza emotiva, che non mi farà più sentire sola. Grazie, davvero, grazie". In molti hanno risposto all’ appello di mamma Valeria con una grande gara di solidarietà e al momento sono stati donati oltre 11mila. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/aiuta-valeria

