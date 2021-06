Sopralluogo dei carabinieri dopo un tentato furto in abitazione, trovata marijuana

Ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver subito un tentativo di furto nella sua abitazione. Ma si è scordato di fare sparire la marijuana.

Per questo, nel corso della mattinata di martedì 22 giugno 2021 i carabinieri di Savignone, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne abitante in Valbrevenna.

I militari, intervenuti a seguito di un tentato furto in casa avvenuto nella notte, effettuando il sopralluogo nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato una pianta di cannabis, 14 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione, il tutto sequestrato.