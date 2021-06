Tenta furto in casa in Valbrevenna ma si ferisce, inseguito e bloccato dai carabinieri

È successo in località Nenno, presa spesso di mira dai ladri per l’isolamento. L’uomo si è ferito a un braccio

Ancora un tentato furto in appartamento nell’entroterra genovese, solo che questa volta il ladro si è ferito provando a entrare in casa ed è stato costretto a fuggire.

È successo all’alba di domenica in località Nenno, in Valbrevenna. L’uomo, un 24enne di origini marocchine, è stato sorpreso dai carabinieri dopo avere rotto il vetro di una villetta per entrare ed essersi ferito.

Il 24enne è fuggito alla vista delle divise, cercando rifugio a casa di un conoscente, ma i militari lo hanno rintracciato, medicato e poi denunciato.