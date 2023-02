Trauma cranico dopo una caduta in casa, anziana all'ospedale con l'elicottero

Infortunio domestico per una donna di 80 anni in località Cannerosse nel comune di Valbrevenna, nell'entroterra genovese. L'anziana è caduta in casa e ha riportato un trauma cranico importante.

Immediati i soccorsi, sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde di Busalla. Viste le condizioni della donna è stato disposto il trasferimento d'urgenza, con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, all'ospedale San Martino di Genova.

Il trasferimento in codice rosso con l'elisoccorso si è completato intorno alle ore 17 di sabato 18 febbraio 2023.