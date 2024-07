Cassonetti stracolmi e spazzatura in strada, tante segnalazioni in Val Bisagno

Continua a tenere banco, sui social, ma anche nei quartieri, la questione legata alla spazzatura abbandonata in strada, tra problemi con i nuovi cassonetti 'smart' e persone che abbandonano i rifiuti in maniera non corretta. Un problema che si trascina da diverso tempo a Genova, ma che nelle ultime settimane sembra molto sentito soprattutto in Val Bisagno perché nei gruppi di quartiere abbondano le segnalazioni di situazioni davvero molto complicate. Il Municipio assicura di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolvere le criticità, ma le polemiche non mancano.

GenovaToday ha raccolto alcune segnalazioni. Un gruppo di persone residenti in via degli Oleandri a Quezzi alta ha inviato delle foto dove si vedono i cassonetti ricolmi di spazzatura: "Tra l'altro quelli dell'indifferenziata sono intasati da giorni - spiegano - da chi butta sacchi pieni di detriti, risultato di lavori edili, scambiando il sito per una discarica. Manca la civiltà".

Cassonetti strapieni anche tra Marassi e San Fruttuoso, con segnalazioni in diverse vie come per esempio via Cervignano, via Paolo Revelli Beaumont, via Paolo Giacometti, Salita dell'Orso, via Ayroli, via Pinetti. Problemi anche in via Rio Torbido (in questo caso siamo in Media Val Bisagno e non in Bassa), dove un amministratore di condominio chiede di riportare i cassonetti nella posizione originaria, vicino al civico 5, anche qui sacchi gettati in strada, ma sono presenti anche rifiuti ingombranti, mobili, cassetti e persino l'intelaiatura di un letto.

Gabriele Ruocco, consigliere municipale in Bassa Val Bisagno di Linea Condivisa racconta: "I cittadini ci hanno segnalato diverse criticità. In questi due anni insieme al capogruppo comunale Filippo Bruzzone abbiamo raccolto domande e perplessità e le risposte non sono state soddisfacenti. La pubblica amministrazione aveva detto che con i nuovi cassonetti avremmo avuto meno sporcizia in strada e maggior decoro, il raggiungimento della media nazionale di raccolta differenziata e una Tari meno cara. Promesse che non sono state mantenute. Secondo noi questi contenitori sono stati una scelta discutibile e non efficace, il denaro pubblico poteva essere speso meglio. Tra l'altro nelle zone dove ci sono ancora i vecchi contenitori ci arrivano segnalazioni di bidoni guasti e usurati. Abbiamo chiesto a Comune, Municipio e Amiu di sostituirli, ma ci hanno detto che non ve ne sono disponibili e che saranno sostituiti, dopo l'iter d'acquisto, a fine 2024, l'ennesima promessa come da due anni a questa parti, vedremo se anche questa volta sarà disattesa. Nel frattempo - conclude Ruocco - vengono trovati i soldi per opere faraoniche, e non vengono garantiti i servizi essenziali alla cittadinanza".

GenovaToday ha contattato Andrea Barreca, assessore ai rifiuti della Bassa Val Bisagno, che ha spiegato di essere al corrente dei problemi legati al conferimento dei rifiuti e di essere da tempo al lavoro con il presidente Guidi, Amiu, la polizia locale e il Comune. "Abbiamo da poco avuto un incontro - spiega - e abbiamo raccolto un po' di criticità sulle quali intervenire sul territorio. Ad esempio in via Ayroli abbiamo incontrato i cittadini, settimana prossima puliremo la strada e poi vedremo se potenziare la postazione presente. Le persone lamentano problemi legati ai cattivi odori, cinghiali, gabbiani e roditori. Per quello che riguarda via degli Oleandri entro l'autunno cercheremo di sostituire i cassonetti rotti".

Cinghiali che in alcuni casi rovesciano anche i piccoli bidoni presenti nelle vie collinari, dove quelli nuovi non possono essere installati: "Siamo intervenuti - spiega ancora Barreca - con catene e morse per bloccare i cassonetti, in alcuni casi ha funzionato, in altri come in via Biga i moschettoni sono stati rubati. Purtroppo il problema degli ungulati non riguarda solo la Val Bisagno, ma tutta la città e l'Italia"

"Ci tengo a sottolineare - prosegue l'assessore Barreca - che il personale di Amiu interviene sempre, sette giorni su sette. Ci sono delle criticità, ma le stiamo affrontando cercando di fare degli interventi mirati. Stiamo lavorando per concordare con la cooperativa che raccoglie le cassette della frutta, da settembre, un ritiro che eviti l'accumulo, fissando un orario per la raccolta e chiedendo di non lasciarle accanto ai bidoni già dal mattino. Lavoriamo per incentivare la raccolta differenziata - conclude - ma c'è anche un problema di inciviltà con l'abbandono dei rifiuti ingombranti. Avevamo affisso tremila locandine nei portoni nel 2023 spiegando i servizi gratuiti, il ritiro porta a porta e quello per gli sfalci, ma evidentemente non è servito. L'impegno come Municipio, comunque, è costante. Abbiamo calendarizzato la pulizia delle postazioni e in parte abbiamo risolto il problema dei sacchetti di rifiuti che finivano sotto i cassonetti intervenendo per la pulizia. Continueremo a lavorare per superare i problemi".

