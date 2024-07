Blitz dopo la 'soffiata', maxi sequestro di droga

Un 25enne genovese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marassi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 12,5 chilogrammi di hashish.

Tramite attività informativa svolta sul territorio, i militari hanno saputo del possibile arrivo nella zona della Volpara di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata allo spaccio cittadino.

I carabinieri, dopo avere sviluppato le indagini del caso e acquisito elementi di riscontro, in breve tempo sono risaliti al giovane, eseguendo nei suoi confronti una perquisizione domiciliare.

Nel corso di quest'ultima è stato rinvenuto un borsone, ben nascosto sotto il letto, contenente la sostanza stupefacente, suddivisa in panetti sigillati con cellophane, ognuno con un adesivo riportante la figura di un uomo incappucciato.