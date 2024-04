Furti nei negozi in Val Bisagno: due arresti

Ladri in azione negli esercizi commerciali della Val Bisagno. Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato due persone tra Marassi e Molassana.

Nel primo caso è finito in manette un 36enne originario della Tunisia sorpreso a rubare in corso Sardegna. Aveva appena sottratto e cercato di nascondere merce per un valore qualche decina di euro. I militari hanno recuperato la refurtiva e l'hanno restituita al commerciante, dagli accertamenti è poi emerso che il 36enne era anche destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro la persone: è stato portato nel penitenziario di Marassi.

Nel secondo caso è stato arrestato un 40enne ecuadoriano, con precedenti e irregolare in Italia. L'uomo è stato fermato per un controllo da una pattuglia a piedi in via Molassana e trovato in possesso di merce rubata da un negozio, per un valore totale di circa duecento euro. Anche in questo caso gli ulteriori approfondimenti hanno fatto emergere un ordine di carcerazione nei confronti dell'uomo, era stato infatti condannato a due anni di reclusione per una rapina.

