A spasso con un grosso coltello, fermato dai carabinieri

Due persone sono state denunciate dai carabinieri in Val Bisagno nelle ultime ore nell'ambito di alcuni controlli svolti dalla compagnia di San Martino.

In via Geirato è stato fermato per un controllo un 25enne già noto alle forze di polizia. Il giovane aveva con sé un coltello a lama fissa lungo circa venti centimetri. Inevitabile la denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Nei guai anche un italiano di 45 anni, con precedenti, perché identificato come topo d'auto. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri, anche attraverso la visione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino, l'uomo è il responsabile del furto di una borsa contenente denaro contante e documenti personali. Furto commesso all'interno di un'automobile posteggiata in via Molassana. Il 45enne è stato denunciato per furto aggravato.