Bassa Val Bisagno, scorribande cinghiali e cassonetti razziati: il problema torna in Municipio

Continuano le scorribande dei cinghiali in città e sulle alture si ripresenta il problema dei cassonetti della spazzatura, soprattutto quelli dedicati alla raccolta dei rifiuti organici, continuamente rovesciati dagli ungulati che vanno alla ricerca di cibo spargendo in strada i sacchetti razziati. Il personale di Amiu sistema quotidianamente le strade interessate dai disagi, ma questo non basta, perché gli animali tornano ciclicamente a razzolare alla ricerca degli scarti alimentari. In Bassa Val Bisagno, ad aprile 2023, era stata approvata una mozione che impegnava presidente e giunta a trovare possibili soluzioni per la messa in sicurezza di questi cassonetti e sembra che diverse soluzioni siano state testate, moschettoni, catene e morse per evitare il ribaltamento, con esiti alterni. A distanza di circa un anno è stata presentata un'altra interrogazione per fare il punto della situazione, perché pare che i problemi non siano ancora stati superati. Il documento è stato firmato da Gabriele Ruocco, Fabrizio Ivaldi e Alfonso Nalbone, capigruppo di Lista RossoVerde, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. In aula, per la giunta, ha risposto l'assessore a tutela ambiente e ciclo dei rifiuti, Andrea Barreca.

"Interventi non risolutivi"

"Da più di un anno riceviamo segnalazioni sulla difficoltà di deposito dei rifiuti, in particolar modo nei contenitori della raccolta differenziata e dell’umido - si legge nel documento presentato in aula da Gabriele Ruocco -. La convivenza tra cittadini e cinghiali è mutata in questi anni, gli animali hanno cambiato le loro abitudini e vengono a cercare cibo tra i rifiuti". Questo causa molti ovviamente disagi: "I cittadini non sono messi nelle condizioni di conferire correttamente i rifiuti fino al successivo intervento di pulizia e sistemazione dei contenitori da parte degli addetti ai lavori - prosegue l'interrogazione -. Inoltre il riversamento a terra della spazzatura attira altri animali selvatici (roditori, gabbiani, piccioni), causando un rischio igienico nelle aree coinvolte". I firmatari sottolineano l'impegno degli operatori di Amiu per rimuovere i rifiuti finiti per terra e sistemare le postazioni con i cassonetti rovesciati, ma allo stesso tempo chiedono che si trovi una soluzione definitiva perché "gli interventi effettuati non si sono rivelati risolutivi, in alcuni casi sono state posizionate catene ancorate ai muri o alle ringhiere e fissate ai bidoni con moschettoni rimovibili, ma non sempre ha funzionato". Maggiore efficacia sembrano aver avuto invece alcune morse utilizzate per evitare che gli animali possano ribaltare i piccoli bidoni.

Le domande alla giunta

Diverse le domande poste alla giunta: "La mozione è nata con l'obiettivo di garantire la qualità di vita dei cittadini, la qualità di lavoro degli operatori Amiu e dei servizi sul territorio. Tutto questo salvaguardando e tutelando la specie animale. Dodici mesi dopo chiediamo quali azioni siano state intraprese, gli interventi effettuati, i costi e le prossime iniziative". In aula il consigliere Ruocco ha ringraziato l'assessore Barreca per la presenza sul territorio e il lavoro svolto, ma ha rimarcato: "Dopo un anno non abbiamo visto miglioramenti nonostante il grande impegno quotidiano degli operatori di Amiu per ripulire e rimettere a posto. Nelle ultime ore, tra l'altro, giungo notizie di possibili aumenti della Tari, urgono delle risposte".

Il consigliere della lista Rossoverde ha sottolineato a GenovaToday: "Le responsabilità, in questo caso, non sono tutte del Municipio, Amiu è una partecipata del Comune, per cui se non ci sono risorse si può arrivare fino a un certo punto. Dopo un anno, però, è cambiato molto poco e forse bisognerebbe stimolare di più l'amministrazione centrale, per arrivare a una soluzione più definitiva. Noi vediamo sempre più una 'Genova meravigliosa' dal waterfront di levante a Nervi, però poi vediamo una periferia, non solo la Val Bisagno, ma anche ponente e Valpolcevera, un po' abbandonata dal Comune. Secondo noi le risorse vengono spese maggiormente per una parte di città, a volte ci sentiamo trattati come cittadini di Serie B, e questo non è giusto".

Le risposte dell'assessore Barreca

L'assessore Barreca ha fornito alcune risposte, facendo chiarezza: "Dove erano presenti postazioni ribaltate di continuo dai cinghiali - ha detto - abbiamo provato a intervenire con catene e moschettoni, ma i risultati non sono stati, purtroppo, significativi. Come è stato detto, ogni mattina il personale di Amiu, sette giorni su sette, interviene per sistemare il problema dei bidoni rovesciati, purtroppo nell'ultimo periodo le scorribande dei cinghiali sono aumentate, soprattutto a San Fruttuoso, questo però non è un tema di competenza municipale, ma regionale". Secondo l'assessore le cose, anche grazie ad alcuni correttivi, sono migliorate nelle zone dove sono stati installati i nuovi cassonetti 'smart'. "Rimangono però problemi - ha sottolineato - legati a un non corretto conferimento, specialmente per quello che riguarda carta e plastica. Abbiamo infatti intrapreso iniziative per sensibilizzare i cittadini a una corretta raccolta differenziata. Tornando all'umido, il problema rimane comunque sulle alture, dove sono presenti i cassonetti piccoli, come anche in altre zone collinari della città. Abbiamo visto come le morse siano più efficaci rispetto a moschettoni e catene, e in diverse zone siamo intervenuti, questa può essere una strada percorribile, come fatto in via Marina di Robilant e via Gaulli".

"Allo stesso tempo - ha detto ancora l'assessore - abbiamo però alcune incognite legate alle prossime modifiche alla viabilità nella zona di via Donaver, via Ferretto, via Imperiale, salita Nostra Signora del Monte. Fra qualche mese Amiu dovrà modificare le postazioni di raccolta per i lavori, motivo per cui oggi effettuare interventi ora potrebbe rappresentare uno spreco di risorse pubbliche. Ad ogni modo noi possiamo recuperare questi strumenti e riutilizzarli in seguito agli spostamenti delle postazioni, l'abbiamo già fatto. Cercheremo di monitorare la situazione e la sua evoluzione nei prossimi mesi. L'obiettivo finale - ha concluso Barreca - sarebbe quello di aumentare il numero di cassonetti nuovi che non possono essere ribaltati dai cinghiali, ma per la conformazione del nostro territorio e di alcune strade, sappiamo che non si possono mettere ovunque".

I commenti

A chiudere il dibattito in aula ancora il consigliere Ruocco: "Ci sono comunque strade in cui non ci sono prospettive di imminenti cambi di viabilità, sia a San Fruttuoso che a Quezzi, per cui si potrebbe stimolare il Comune ad acquistare ulteriori morse per bloccare i cassonetti, visto che si sono rivelate più efficaci rispetto a catene e moschettoni". Fabrizio Ivaldi, capogruppo del Pd, commenta a GenovaToday: "Auspico comunque un intervento urgente perché il problema permane in diverse zone. Tra l'altro in molte strade, come per esempio via Pastonchi, i bidoni piccoli sono rotti da molto tempo e andrebbero sostituiti". Conclude Alfonso Nalbone del Movimento 5 Stelle, che in questi anni ha portato in aula diverse volte le problematiche relative alla presenza di cinghiali sul territorio: "Purtroppo questi contenitori vengono continuamente buttati per terra dai cinghiali, in passato avevo anche chiesto l'installazione di cartelli che spiegassero ai cittadini di non dare da mangiare agli animali, purtroppo però nulla è stato fatto. Credo che le soluzioni proposte, con agganci di un certo tipo, possano funzionare. Ormai questo problema si trascina da un anno, ma non se ne viene a capo, anche perché con contenitori di questi tipo i cinghiali hanno vita facile nel trovare il cibo che non trovano con così tanta facilità nei boschi".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp