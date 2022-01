Bambino investito da un'auto, in codice giallo al Gaslini

È stato ricoverato al Gaslini in codice giallo il bambino investito questa mattina in via De Vincenzi nel quartiere di Molassana.

L'incidente è avvenuto alle 11.40 di domenica 23 gennaio quando un'auto ha colpito il bimbo che ha riportato alcuni traumi. Soccorso dal dottore dell'automedica è stato trasportato all'ospedale pediatrico di Sturla.

Sul posto è stata inviata una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti e i rilievi del sinistro stradale