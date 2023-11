Un nuovo scuolabus per la val Trebbia

Nel corso della mattina di lunedì 27 novembre si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo scuolabus a servizio di otto comuni della val Trebbia.

"Oggi abbiamo presentato il nuovo scuolabus, che sarà a servizio di circa 160 bambini - spiega il vice presidente della Regione con delega allo sviluppo dell'entroterra, Alessandro Piana - dato in dotazione dalla Regione a Torriglia, come capofila di otto Comuni delle aree interne. Dall'inizio del mandato i fondi del Psr sono destinati alle esigenze della cittadinanza, in questo caso circa 80mila euro dalla misura 7.4 dedicata agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento e all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale. I collegamenti che garantirà questo progetto interesseranno Torriglia, Montebruno, Rondanina, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rovegno e Propata".

"Per noi sindaci - ha aggiunto il sindaco di Torriglia, capofila Associazione Comuni, Maurizio Beltrami - misure come queste sono fondamentali perché incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Ringraziamo il vice presidente Alessandro Piana e la Regione per questo sostegno concreto alle necessità dell'entroterra. Tra l'altro colgo l'occasione per annunciare un'altra pratica ammessa a finanziamento per un importo di oltre 93mila euro dalla sottomisura 8.3 del Psr con cui acquisteremo un trattore dotato di trincia e un biotrituratore per la cura delle aree verdi e dei bordi delle strade oltre che per ridurre il rischio incendi".