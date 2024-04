Stadio, Assi di Forza, ex Onpi, Villa Imperiale: in Municipio il punto su progetti e interventi di riqualificazione

Tanti nodi da sciogliere, sul territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, su diversi progetti ad ampio respiro portati avanti dal Comune di Genova. Nell'ultima seduta del consiglio municipale 'Genova Civica' e 'Noi con Massimo Ferrante', liste civiche di opposizione, hanno portato diverse interrogazioni in aula, chiedendo alla giunta un maggiore coinvolgimento del territorio su scelte così importanti per chi vive nei quartieri, ma anche maggiori dettagli.

Val Bisagno: tutti i grandi progetti in cantiere

Dal progetto di ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris a quello degli Assi di Forza del trasporto pubblico, ma anche le riqualificazioni dell'ex Onpi di via Tarcisio Donati, di Villa Imperiale e di Villa Musso Piantelli. Enrico Sergio Davico (Genova Civica) ha spiegato in aula: "Parliamo di progetti urbanistici importanti, dove spesso riceviamo notizie dalla stampa, senza un vero e proprio coinvolgimento degli esponenti del territorio, l'inizio dei lavori sembra imminente in alcuni casi, anche se poi non sono ben definite le tempistiche. Con queste interrogazioni chiediamo alla giunta municipale di informarci in maniera più puntuale, per capire le ricadute sui quartieri e discutere sui vari progetti con cognizione di causa". Sulla stessa linea d'onda Maria Teresa Ruzza (Noi con Massimo Ferrante) che ha chiesto alla giunta di rendere informare puntualmente il consiglio: "Senza sentirci dire che il Municipio non ha voce in capitolo sui grandi progetti". Il presidente Angelo Guidi ha risposto, con il supporto dell'assessore Andrea Barreca, a tutte le interrogazioni, sottolineando, da una parte il ruolo centrale del Comune nella progettazione e nelle scelte su opere che, di fatto, riguardando l'intera città, e dall'altra le continue interlocuzioni e il confronto con la giunta Bucci e i suoi esponenti. Due punti di vista differenti, che sono emersi durante tutta la durata del dibattito.

Ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris

Primo capitolo, lo stadio. Nelle intenzioni del Comune c'è una ristrutturazione in vista di Euro 2032 da affidare a Genoa e Sampdoria, il consigliere Davico (Genova Civica) ha chiesto delucidazioni sui progetti, se ci siano stati incontri con il Municipio e se siano previste assemblee pubbliche o commissioni municipali per discuterne. Il presidente Guidi ha replicato parlando del Luigi Ferraris come patrimonio della città, di un continuo canale di aggiornamento con il Comune che è il titolare del potere decisionale: "Ci siamo sempre confrontati con cittadinanza e rappresentanti municipali - ha detto - lo faremo anche questa volta quando il progetto sarà arrivato al giusto punto di evoluzione. Sicuramente sappiamo che non sarà una sfida banale la convivenza dei lavori con il quartiere e anche con lo stesso utilizzo dell'infrastruttura durante gli interventi". Secondo il consigliere Davico la ristrutturazione dello stadio dovrebbe invece avviare un tavolo di confronto con il Comune su tutto il quartiere di Marassi, per trovare soluzioni, con il Municipio come parte attiva, sulle varie problematiche che riguardano l'intero quartiere: "Prendo atto del fatto - ha concluso - che al momento Tursi non passa informazioni sulle tempistiche dei lavori relativi allo stadio”.

Assi di Forza, un progetto in evoluzione

Maria Teresa Ruzza di 'Noi con Massimo Ferrante' ha invece presentato l'interrogazione relativa al progetto Assi di Forza che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe rivoluzionare il trasporto pubblico genovese: "Quali interventi strutturali - ha chiesto - riguarderanno le aree tra piazza Galileo Ferraris e Corso Sardegna? Quando inizieranno e finiranno i cantieri? Che fine farà il mercato ambulante rionale? Nelle commissioni Municipali il progetto è cambiato più volte, mancano informazioni chiare". Critiche respinte dal presidente Guidi: "Il progetto è cambiato accogliendo anche gli spunti usciti dalle commissioni, questo dovrebbe essere positivo, e non motivo di critiche. Per quello che riguarda piazza Galieo Ferraris e corso Sardegna diventerà un hub di interscambio. Qui arriveranno i piccoli mezzi elettrificati dalle linee collinari e poi da qui si partirà con mezzi più lunghi e capienti, arrivando addirittura fino a Campi con l'asse Centro. L'avvio dei lavori c'è stato in Media Val Bisagno, non in Bassa, dove potrebbero partire alla fine dell'estate, ma al momento non abbiamo ancora date precise, così come non è stata ancora presa una decisione definitiva sul mercato ambulante, ci sono diverse ipotesi al vaglio".

Quale futuro per l'area Ex Onpi? Si parla di cessione

Altro tema affrontato la possibile ristrutturazione dell'area Ex Onpi di via Tarcisio Donati, circa 5mila metri quadrati dismessi da fine anni '80 e con competenza divisa tra Comune e Arte, da tempo in preda al degrado tra atti vandalici e utilizzi impropri degli spazi: "Abbiamo appreso da notizie di stampa - ha dichiarato il consigliere Davico - che il Comune avrebbe intenzione di cedere lo stabile per favorirne il recupero, era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale della maggioranza, sappiamo quali sono le finalità dell'operazione e come potrà essere portato avanti questo progetto?". Il presidente Guidi ha replicato che si tratta di una questione che si trascina ormai da decenni, non risolta dalle varie giunte che si sono susseguite: "Confidiamo che le interlocuzioni portate avanti con il vicesindaco Piciocchi possano tramutarsi in qualcosa di fattivo, entro fine estate di quest'anno contiamo di poter avere informazioni più precise".

La ristrutturazione di Villa Musso Piantelli

E poi Villa Musso Piantelli a Marassi, nei pressi dello stadio. Davico ha chiesto se, nel progetto di ristrutturazione del Luigi Ferraris possa esserci spazio anche per una ristrutturazione della villa cinquecentesca acquistata dal Comune nel 1989 e da tempo con evidenti segni di usura tra esterni e giardino. Il presidente Guidi ha risposto che la villa è 'viva' grazie all'impegno dell'associazione che, pur tra mille difficoltà, porta avanti iniziative: "È un punto di aggregazione del quartiere, abbiamo richiesto l'intervento del Comune che è stato valorizzato in una cifra di un milione di euro, in questo momento non sappiamo se possa rientrare nel discorso legato allo stadio perché il progetto è in itinere e in questa fase è gestito dal Comune". Il consigliere di Genova Civica ha replicato puntualizzando: "La Villa è sempre stata frequentata, l'auspicio è che quanto ascoltato possa andare in porto".

Gli interventi per Villa Imperiale

E infine Villa Imperiale, una delle più e più antiche e prestigiose ville rinascimentali genovesi con annesso parco. Secondo la consigliera Maria Teresa Ruzza: "La manutenzione ordinaria è carente con il nuovo ciclo amministrativo, all'interno degrado e incuria vanno a minare il valore artistico e culturale che può offrire, anche dal punto di vista turistico. Sappiamo che sono stati stanziati dei fondi per il restauro, vorremmo capire quali lavori interesseranno la struttura, i costi e date di inizio e fine lavori". La risposta, questa volta, è arrivata dall'assessore a Manutenzioni e arredo urbano Andrea Barreca: "A gennaio 2024 abbiamo partecipato con il presidente Guidi a un tavolo decisorio dove sono stati approfonditi i temi progettuali - ha spiegato - si è parlato del consolidamento di muri e scarpate, di interventi sulla vegetazione e sull'impianto di supporto, al ninfeo, alla fontana, ma anche di lavori su impiantistica, illuminazione scenografica, della villa e della facciata. Il 22 marzo Aster ha mandato i suoi elaborati alla giunta comunale e agli uffici tecnici, attendiamo nuove risposte e novità sull'inizio dei lavori, consapevoli che alcuni interventi dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2025". La consigliera Ruzza ha chiuso il dibattito chiedendo la convocazione di una commissione ad hoc: "L'avevamo già chiesta per affrontare meglio il tema, ma non se ne era fatto nulla. Crediamo sia necessaria per fare chiarezza".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp