Vaiolo delle scimmie, un caso sospetto: primo test negativo

"Abbiamo usato questo falso allarme per illustrarvi un po' di cose che in questi giorni abbiamo fatto e che non avevamo comunicato in modo tale che tutti le sappiano". Così il presidente della Regione Giovanni Toti in chiusura del suo intervento al punto stampa convocato alle 19.30 ma iniziato mezz'ora dopo, sul primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria che poi primo caso non sembra essere.

Ha poi ripercorso quanto accaduto il professor Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettiva del policlinico San Martino: "Abbiamo avuto notizia in diretta che il test momentaneamente è negativo. Nel primo pomeriggio siamo stati contattati dall'infettivologo dell'Asl4 che visita una ragazza di 24 anni che da lunedì era rientrata dalla Canarie, quindi da un raccordo epidemiologico. La paziente ha un problema di base per cui il suo sistema immunitario non è perfettamente funzionante e ha delle lesioni assolutamente clinico dal punto di vista clinico con quelle che noi abbiamo visto descritte dai nostri colleghi in altri centri".

"Espressamente la ragazza aveva delle lesioni al volto, alla bocca, al tronco e soprattutto una lesione molto sospetta alla mano. Dopo di che vengono eseguiti i test che il laboratorio del San Martino ha dato come negativi, ma visto che non è escluso che non possa esserlo perchè il test oggi esclude la presenza del virus ma clinicamente il caso rimane sospetto quindi la paziente rimarrà ricoverata al San Martino in isolamento e manderemo dei campioni all'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che è l'istituto di riferimento nazionale per i test, e continueremo a seguirla".

"Questo caso sospetto ha permesso di mettere in evidenza come la macchina organizzativa coordinata da Alisa e dal dir Malattie Infettive abbia in qualche modo funzionato molto rapidamente, se pensate che il caso è del primo pomeriggio e alle 20 abbiamo avuto una prima risposta negativa. Perchè ha funzionato, perché sul modello covid abbiamo deciso di dare delle organizzazioni con le sette divisioni di Malattie Infettive della Liguria che si occuperanno dei casi sul territorio e a differenza di quello che avveniva nella prima fase covid, i casi non verranno centralizzati ma verranno gestiti direttamente dai reparti di Malattie Infettive dove presenti. Oggi è stata come una prova antincendio tra virgolette, quindi abbiamo fatto una prova e mi pare che il sistema abbia funzionato ampiamente, non escluso che questo caso comunque non possa diventare poi magari positivo perchè lo ripeto, io faccio di mestiere il clinico e il clinico è quello che deve vedere un malato, deve vedere qual è la situazione clinica e come sono le lesioni e se non è il vaiolo delle scimmie avrei difficoltà a dire che cos'altro potrebbe essere dopo di che vedremo e valuteremo nelle prossime 48-72 ore".

Primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie a Genova. Lo comunica con una nota l'ospedale San Martino, informando che, nella Clinica Malattie Infettive, sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di "monkeypox", che risponde alla definizione segnalata dall’Oms.

Si tratta di una donna di 24 anni che vive nel Levante ligure: in questi giorni è rientrata da un viaggio nelle Canarie e ha manifestato alcuni sintomi sospetti, a partire dalla febbre alta. La paziente zero è ora ricoverata nel reparto diretto dal professor Matteo Bassetti dove sono in corso gli accertamenti per confermare la diagnosi.

Contestualmente il San Martino segnala che nella giornata di mercoledì la direzione di Malattie Infettive ha prodotto il documento regionale per la gestione dei casi sospetti e confermati di vaiolo delle scimmie.

Bassetti: "In caso di sintomi non allarmarsi"

In attesa dei risultati che dimostreranno se in Liguria è arrivato o meno il primo caso di vaiolo delle scimmie, il professor Bassetti contattato da GenovaToday rassicura: "In caso di sintomi rivolgetemi a un centro di malattie infettive, noi siamo pronti".

"Questa malattia ha un’incubazione che arriva a tre settimane per cui ne vedremo ancora tanti casi, ci troviamo a conclusione della prima settimana e ci sono stati 300 casi nel mondo, se tanto mi dà tanto la moltiplicazione sarà ben più grande nelle prossime settimane", spiega il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino. "Sono le lesioni cutanee a dover far sospettare di avere il monkeypox, insieme a febbre, aumento di dimensione dei linfonodi, malessere generale, mal di testa ma soprattutto queste pustole che possono partire dal volto, dal collo e arrivare alle mani, ai piedi e nei genitali. Cosa fare? Non agitarsi, non allarmarsi se uno ha questi sintomi e questi segni va in un centro possibilmente specialistico, noi in Liguria siamo pronti e non abbiamo niente da invidiare alle altre regioni".