Curata per vaginite, ma aveva un tumore: la testimonianza di Marina, "Mi hanno presa per la punta dei capelli"

È una donna forte Marina, a cui per due anni era stata diagnosticata una vaginite, ma che invece soffriva di un tumore alla cervice, grande quanto una mela. Come abbiamo raccontato, ben due ginecologi l'avevano visitata e nonostante i sintomi che la donna manifestava non erano stati in grado di trovare la giusta diagnosi della malattia. Per questa vicenda i due medici sono stati indagati, ma non andranno a processo.

La vita di Marina andava avanti tra i dolori che spesso faceva fatica a spiegare agli stessi amici e familiari. "Mi fa male parlarne - racconta a GenovaToday - perché in quel periodo mi lamentavo, ero spesso stanca, ma sembrava quasi che quei dolori me li stessi inventando, che fossero solo nella mia testa". Ma non era così e Marina lo ha scoperto nella primavera del 2022, dopo aver consultato tre ginecologi. I primi due, uno di fiducia, che aveva fatto nascere il suo secondo figlio, e il secondo, consigliato perché considerato un luminare, lavorano rispettivamente al Gaslini e al San Martino, ma Marina precisa: "Gli ospedali non c'entrano niente, ci andavo privatamente".

Il calvario è durato anni, dal 2019, in cui ha cominciato ad avere i primi dolori, al 2023, quando ha definitivamente sconfitto la malattia, ma non è stato facile. Nel mezzo ci sono state dolorose terapie e una lunga operazione, durata dodici ore. "Mi hanno preso per le punte dei capelli", dice. Dopo la pubblicazione del nostro articolo, Marina racconta di aver ricevuto centinaia di messaggi. "Sono tutte donne, molte mi raccontano esperienze simili, hanno voluto sapere che sintomi avevo. Sono tante, questa è anche la nostra forza. Io ne parlo perché penso che serva, tutto per me è iniziato con un mal di schiena, mai avrei pensato che fosse il tumore che 'spingeva'".

Marina, dopo aver scoperto la malattia grazie alla diagnosi di una ginecologa, si è sottoposta a lunghe e dolorose cure al Gemelli di Roma. "A mio marito avevano consigliato di andare a Roma, una notte l'ha passata a fare ricerche e ha letto del professor Giovanni Scambia, un medico di esperienza, che quando mi ha visto, con una piccola visita ha confermato la diagnosi. Ci tengo a dire che la differenza la fanno anche i macchinari; al San Martino i medici ci sono e sono bravi, ma le attrezzature che hanno qui, al Gemelli sono considerate obsolete". Marina non sapeva che le sue condizioni fossero gravi. "La prima volta mi è stato detto di stare tranquilla, che c'erano le cure, ma il tumore avanzava, è arrivato al terzo stadio C, dopo quello c'è il quarto stadio".

Oggi sta bene, dopo le cure ha ritrovato le forze anche grazie all'amore della famiglia. "Da 72 chili ero scesa a 48, mi stavo lasciando andare, il 'mostro' stava vincendo. Un giorno mio marito mi ha presa e mi ha portata al mare. Lì mi sono detta che dovevo reagire. In quel periodo mi mancava la mia famiglia, nel periodo in cui ho vissuto a Roma per le cure, la sera provavo a telefonare ai miei figli, ma ero talmente stanca da fare fatica anche solo a respirare. Mi mancavano tanto, ma con il senno di poi penso che sia stato meglio così, il più piccolo ha sei anni, non sarebbe stato giusto per lui vedermi in quelle condizioni".

Oggi Marina ha ripreso la sua vita, è titolare di un negozio di abbigliamento intimo, ama il suo lavoro. "Se mi guardo indietro penso che sono la classica donna che si è sempre sottoposta a prevenzione, ma non è bastato. Allora dico alle donne di ascoltare il proprio corpo, se un medico vi dice che non avete niente non dovete arrendervi, fate prevenzione, ma fatela bene".