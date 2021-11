Asl4, somministrate per errore 4 dosi di vaccino antinfluenzale dell'anno scorso

Prevenire è meglio che curare. Così pensavano le quattro persone che oggi si sono presentate in Alsl4 per fare il vaccino antinfluenzale ma hanno ricevuto le dosi dell'anno scorso, probabilmente non efficace contro il ceppo di questo inverno.

La direzione sanitaria si scusa e comunica che "si è deciso di procedere nei tempi previsti alla somministrazione di una nuova dose". I pazienti saranno richiamti dai medici famiglia per programmare la nuova somministrazione.

"Asl4 ha avviato una verifica interna sull’accaduto e si scusa per la problematica che si è venuta a creare, dovuta ad un mero errore di consegna del vaccino, rassicurando i 4 pazienti che non

corrono alcun rischio per la loro salute".