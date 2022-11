Vaccini gratuiti contro Hpv alla Sala Chiamata del Porto

Due giornate alla Sala Chiamata del Porto per facilitare l'adesione delle fasce giovanili alla campagna vaccinale contro l'Hpv. È quanto propone Asl3 mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre negli open day dedicati a ragazzi e ragazze con la formula dell'accesso diretto e gratuito, dalle 10 alle 17, per la somministrazione del vaccino anti-Hpv, virus del papilloma umano responsabile dell'insorgenza dei tumori alla cervice uterina. Nelle date indicate le persone, appartenenti alle categorie sotto indicate, potranno recarsi presso l'hub vaccinale Asl3 di piazzale San Benigno 1, direttamente, senza prenotazione.

"La vaccinazione hpv nelle fasce indicate dalla nota del ministero - dichiara l'assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola - rappresenta una vera assicurazione sulla vita perché nasce per la prevenzione di malattie neoplastiche, è quindi una modalità assolutamente innovativa di approcciare la patologia del collo dell'utero ma anche di altre mucose. È una vaccinazione differente rispetto alle altre e ha una vantaggio perché, in qualche modo, combatte la quasi totalità dei carcinomi del collo dell'utero. Va dunque promossa in tutte le sedi, l'adesione deve essere massiccia".

"Sfruttando il relativo momento di respiro che l'emergenza covid, tutt'altro che conclusa, ci concede - spiega Giacomo Zappa, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica Asl3 - è tempo di riportare l'attenzione anche ad altre malattie prevenibili mediante le vaccinazioni. Abbiamo scelto di iniziare con questa vaccinazione perché rivolta alla parte più importante della nostra società, la popolazione giovanile. Si tratta di un investimento in salute, sia per le femmine che per i maschi, che dura nel tempo e che è ancora più efficace se effettuato nel rispetto delle tempistiche consigliate. È bene ricordare - conclude Zappa - che il vaccino anti-Hpv permette di ridurre di quasi il 90% il rischio di sviluppare, negli anni successivi, il carcinoma del collo dell'utero e di altre superfici mucosali".

La vaccinazione è quindi offerta in forma gratuita e in accesso diretto dalle 10 alle 17 presso la Sala Chiamata del Porto (piazzale San Benigno 1) alle seguenti categorie di cittadini:

ragazze e ragazzi di 11 anni di età e a coloro che a suo tempo non avevano aderito all'offerta attiva e gratuita, fino al compimento del 18esimo anno di età;

ai ragazzi a partire dalla coorte 2004 fino al compimento del 18esimo anno di età;

alle donne di 25 anni di età (anno di nascita 1997) mai vaccinate in precedenza;

alle donne trattate per lesioni precancerose (Cin 2 e Cin 3).

I minori devono essere accompagnati da un genitore.

Per informazioni sui due open day: tel. 010 849 7481 dalle 10 alle 12 – mail: vaccinazioni@asl3.liguria.it.