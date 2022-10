Mensa, pulmino e doposcuola gratis per i bimbi profughi di guerra

"Un segnale di solidarietà per i profughi di tutte le guerre". Così il sindaco di Uscio, Giuseppe Garbarino, spiega a GenovaToday la decisione di rinnovare l'esenzione per mensa, pulmino e doposcuola ai bambini ucraini ospitati nel Comune del Golfo Paradiso e di estenderla a tutti coloro in fuga da conflitti civili.

"Siamo stati i primi ad accogliere una famigia ucraina che, grazie ai residenti e dell'amministrazione comunale ha trovato un po' di serenità", continua il primo cittadino. "Al momento ospitiamo una mezza dozzina di minori tra i piccoli ucraini e alcuni bimbi dello Sprar in arrivo dalla Nigeria e minaccati dal terrorismo islamico".

lntanto, il comune di Uscio ha attivato per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio sperimentale di doposcuola - aiuto compiti rivolto ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado frequentanti.