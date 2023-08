Cittadino 'detective' aiuta la polizia ad arrestare un ladro di vestiti

Da cliente a detective. Grazie alla collaborazione di un cittadino, la polizia ha potuto arrestare un ladro di vestiti.

L'episodio risale alla tarda mattina di ieri, giovedì 10 agosto, quando un 47enne si aggira tra gli scaffali dell'Upim in via XX Settembre e afferra degli abiti per un valore di 170 euro; poi esce dal negozio senza pagare e fa scattare il sistema antitaccheggio.

Un uomo che stava facendo shopping ha assistito alla scena e ha chiamato il 112. Poi, in stretto contatto con l’operatore di polizia al telefono, ha inseguito il fuggitivo a distanza ma senza mai perderlo di vista, lungo via Cadorna svoltando poi per via Brigata Bisagno dove è salito su un bus della linea 13 diretto in piazza Caricamento.

Gli agenti di una volante hanno intercettato il 47enne, ancora in possesso della refurtiva, sull’autobus che si era fermato in corso Saffi, seconda fermata di linea.

L'uomo è stato processato per direttissima questa mattina.