Furto da 10 euro, scoperta graffia vigilante e ruba infradito per scappare

Una giovane 24enne di Alessandria è stata arrestata all'interno dell'Upim di via XX Settembre per tentata rapina. Dopo aver rubato una tinta per capelli del valore di 10 euro ha aggredito il vigilante che l'aveva notata e fermata. Poi, nel tentare la fuga, ha anche provato a rubare un paio di infradito dato che aveva perso le scarpe durante la colluttazione.

La donna era stata notata dal personale di vigilanza del negozio mentre estraeva dalla confezione una tinta per capelli del valore di circa 10 euro per nasconderla dentro la borsetta, ricollocando poi la confezione vuota sullo scaffale.

Al momento del controllo ha dato in escandescenze ingaggiando una colluttazione con il sorvegliante e causandogli graffi al collo e al braccio giudicati, poi, guaribili in tre giorni.

Riuscita nel suo intento di divincolarsi la 24enne ha tentato di fuggire rubando anche un paio di infradito dall’espositore poiché durante la bagarre era rimasta scalza. All’arrivo della volante la donna è stata riportata alla calma e portata in casa, agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.