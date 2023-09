Trovate uova di razza in spiaggia

Un uovo di squalo o di razza, soprannominato borsellino della sirena, è stato trovato su una spiaggia di Quinto a Genova. Si tratta di una piccola sacca di forma rettangolare con quattro protuberanze, non un vero e proprio uovo.

All'interno dell'embrione si sviluppa la capsula ovipara, che a maturazione si rompe, liberando il pesce in mare. Di solito, come i conoscitori del mare sanno bene, è facile avvistarle dopo temporali e mareggiate. Secondo le esperte di Colmare, organizzazione di tutela ambientale con sede a Genova, si tratta molto probabilmente di uova di razza, "che comunque appartiene agli elasmobranchi infatti le uova sono molto simili", spiegano.

"Nel Mediterraneo - proseguono le esperte di Colmare - le razze presenti sono la razza chiodata, la razza quattr'occhi e la razza monaca. Quando vengono incontrate in spiaggia non devono essere raccolte ma lasciate lì perché ogni componente del mare (come degli ambienti terrestri) fa parte di cicli biogeochimici importanti (come quello del carbonio) e quindi, andando a sottrarlo, sottraiamo materia al mare".

"Inoltre a volte all'interno c'è ancora l'embrione - concludono - quindi se proprio devono essere spostati, la miglior cosa è rimetterli in acqua. Trovare queste uova è comunque un buon segno perché significa che gli esemplari sono presenti nei nostri mari e si riproducono. Come si vede dalla foto sono capsule che contengono l'embrione ed hanno prolungamenti che servono per permettere l'ancoraggio ad alghe o altri substrati".