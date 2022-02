L'uomo che viaggia per l'Europa con il suo asinello, la storia di Bruno e Alekum

È stato avvistato diverse volte, da levante a ponente, un uomo che viaggia in compagnia del suo asino. A metà mese era alla Spezia, il 24 gennaio a Moneglia, poi è arrivato a Chiavari il 26, quindi è stato notato e fotografato tra Recco, Sori e Bogliasco, passaggio a Genova nei giorni scorsi, a levante, sulle alture, poi in centro e quindi a ponente, fino ad arrivare ad Arenzano nella giornata di sabato 5 febbraio 2022. Ora proseguirà il suo viaggio verso Ventimiglia e poi la Francia.

Lui si chiama Bruno, è portoghese e viaggia con il suo asinello Alekum, la coppia che ha destato interesse e acceso la curiosità di tanti genovesi sta girando per l'Italia (è risalito da Brindisi) e l'Europa in un viaggio iniziato il primo gennaio del 2015 da Porto verso Roma. Ora si sta dirigendo verso Santiago, probabilmente poi scenderà nuovamente verso il Portogallo. Una scelta di vita errante e non convenzionale, una scelta di libertà da rispettare, proprio come Bruno rispetta il suo Alekum, fedele compagno di viaggio. Bruno, infatti, si sposta a piedi e non cavalca mai il suo asinello, che al massimo porta qualche borsa leggera, si ferma volentieri a parlare con chi vuole conoscere la sua storia ed è stato anche ospitato da alcuni genovesi che hanno condiviso con lui un buon piatto di pasta al pesto e tanti aneddoti legati al suo straordinario viaggio.

Non è la prima volta che un viandante con un asino attraversa la nostra città, nel 2014 avevamo ricevuto una segnalazione simile, in quel caso però si era poi scatenata una battaglia tra il proprietario dell'animale, un francese, e alcuni animalisti che l'avevano accusato di maltrattamenti.