Uno aggredisce i genitori per denaro, un altro gira con due grossi coltelli

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale hanno denunciato due persone a Genova.

Nel primo caso è finito nei guai un genovese di 22 anni, già sottoposto alla messa alla prova ai servizi sociali, per aver preteso, con minacce e modalità aggressive, denaro dai propri genitori. Nel secondo un italiano di 60 anni, con precedenti, è stato trovato dai militari in via Bracelli con due coltelli di grosse dimensioni.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando genovese hanno arrestato anche quattro persone: un 45enne che ha aggredito gli uomini in divisa intervenuti per sedare una lite con la compagna, un 22enne trovato con dosi di droga addosso e anche a casa (circa un ettogrammo) e infine un 21enne e un 49enne in esecuzione di ordini di carcerazione per reati contra la persona, il patrimonio e tentato furto.

