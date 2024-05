Gli studenti mettono le tende a Lettere, "stop ad accordi tra Università e industria bellica"

"Mettiamo le tende in università e attenderemo una risposta dal rettore Delfino. Pretendiamo subito una data per un Senato accademico straordinario". Così gli studenti di Cambiare rotta, che oggi, mercoledì 15 maggio 2024, hanno dato vita a un'acampada nel cortile di via Balbi 4 a sostegno del popolo palestinese.

"Da 76 anni la Palestina resiste alla violenza dell'occupante sionista - dichiara Leonardo Ambrosio, portavoce del movimento -, che, legittimato dalle potenze imperialiste, colonizza senza scrupoli un territorio che non gli appartiene. Da ottobre in poi, assistiamo a un'escalation che oggi giunge all'assedio su Rafah. In questo contesto, i Paesi occidentali continuano a sostenere il progetto sionista di Israele, sia materialmente sia politicamente, come abbiamo visto con l'intervento militare italiano nel Mar Rosso".

"Dopo i fatti del 7 ottobre - prosegue Ambrosio -, il presidente della Liguria Toti si è messo in prima fila al sostegno dell''unica democrazia del medio oriente', sventolando la bandiera israeliana il 25 aprile e denunciando i 'metodi violenti' dei manifestanti nei cortei pro-palestina. Dopo essersi fatto portavoce di onestà e democrazia, si trova oggi arresti domiciliari assieme ad altri esponenti della classe politica e imprenditoriale ligure; ciò conferma quanto marcio e corrotto sia il sistema politico, che in tutta Italia, da destra a sinistra, difende e supporta il genocidio portato avanti dall'entità sionista".

"Come studentesse e studenti - continua - ci siamo sin da subito mobilitati, avendo ben presente il ruolo che l'accademia ha nel legittimare e rifocillare con ricerca ad alto know-how tecnologico il comparto bellico. Esempio di questo sono i rapporti strettissimi che UniGe ha con la Leonardo, con Zim e l'esistenza del bando Maeci e quello Mare Aperto. Quest'ultimo, attraverso il ricatto dei crediti formativi, coinvolgerebbe 13 studenti in un progetto della Marina Militare per delle simulazioni di guerra nel Mar Mediterraneo. Il progetto vede il coinvolgimento di ben 23 nazioni (di cui 12 paesi membri Nato) e si inserisce perfettamente nel tragico quadro universitario attuale: chi studia è a tutti gli effetti un ingranaggio della macchina bellica".

"A Genova come nel resto di Italia - spiega Ambrosio -, studenti stanno lottando da mesi in prima fila, con il sostegno di docenti, personale amministrativo, dottorandi e ricercatori per boicottare gli accordi e le collaborazioni che di fatto alimentano il motore della guerra e il sostegno concreto a Israele. La mobilitazione è paragonabile solo a quella degli anni ‘60 per il Vietnam; le masse di studenti che portano il loro dissenso davanti alle loro università è indicativo di quanto la causa sia sentita. Queste mobilitazioni di fatto smascherano gli interessi delle nostre classi dirigenti: milioni di persone scendono in piazza al fianco del popolo palestinese e ribadiscono la loro contrarietà alla guerra e al governo che difende l’alleato sionista e il genocidio che sta compiendo in Palestina".

"In tutta Italia si sono moltiplicate le mobilitazioni - ricorda - tra occupazioni e presidi, studenti in lotta sono riusciti a ottenere svariate vittorie: a Bari e a Torino è stato bloccato il Bando Maeci, anche la Normale di Pisa ha deciso di riconsiderarlo, il rettore dell’università di Bari si è dimessi dalla fondazione Med-Or, poi contestazioni e interruzioni di eventi di propaganda sionista in università, dall'incontro con Molinari a Napoli a quello con Parenzo a Roma o il convegno su Israele in Statale a Milano di inizio maggio che si è riusciti a far annullare, per citarne alcune".

"Ciononostante, in UniGe il dissenso non viene minimamente ascoltato - precisa Ambrosio -: da ottobre a oggi non è stato fatto alcun passo avanti per interrompere i saldi legami tra Università, Israele e l'industria bellica. Il rettore Delfino racconta ai giornalisti di essere aperto al dialogo, mentre all'ultimo senato accademico ha volutamente scelto di fuggire il confronto: prima spostando al pomeriggio l'orario del senato accademico e poi decidendo di svolgerlo in modalità telematica".

"Sono passati 7 lunghi mesi dal 7 ottobre - conclude - e i morti sono ormai più di 35mila. In questi mesi, in tutta Italia e non solo, studenti si sono mobilitati al fianco del popolo palestinese per pretendere l'interruzione degli accordi tra Università e industria della morte. Per questo anche noi oggi, nel 76esimo anniversario dalla Nakba, metteremo le tende in Università e attenderemo una risposta dal rettore Delfino. Pretendiamo subito una data per un Senato accademico straordinario".