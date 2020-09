La polizia locale a disposizione dei cittadini con l'unità mobile

Conclusa la fase di sperimentazione della postazione mobile della polizia locale, dal mese di settembre il servizio è esteso ad altre zone della città, dove non è presente un presidio fisso della Locale. Per il mese di settembre è stato predisposto un calendario con le zone e gli orari in cui trovare l'ufficio mobile dove ci sarà un funzionario accompagnato da alcuni agenti incaricati di ricevere segnalazioni e denunce.

Sarà sempre presente anche un gazebo dove la cittadinanza verrà informata sulle campagne di sensibilizzazione del Comune, come quella 'Diffidente? No, prudente!' volta a prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani.

L'unità mobile attualmente impiegata è dotata di radio, pc portatile, stampante e tablet, tutto collegato con la centrale operativa. Entro la fine dell'anno è prevista la sostituzione del mezzo con un nuovo veicolo che avrà in dotazione anche telecamera mobile e un sistema digitale di collegamento.

Di seguito il dettaglio dei giorni e delle zone nelle quali sarà presente l'unità mobile della polizia locale:

3 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza Martinez;

dalle 14,30 alle 18,00: piazza Galileo Ferraris;

9 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazzale Parenzo

dalle 14,30 alle 18,00: giardini Giovanni Battista Cavagnaro

10 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza Rissotto

dalle 14,30 alle 18,00: piazza Petrella

16 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza De Cristoforis (vicino Croce Verde)

dalle 14,30 alle 18,00: piazza De Cristoforis (vicino Croce Verde)

17 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza Rossetti

dalle 14,30 alle 18,00: piazzaRemondini

23 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza Ragazzi dei 99

dalle 14,30 alle 18,00: giardini piazzale Rusca

24 settembre

dalle 8,30 alle 12,30: piazza Tazzoli

dalle 14,30 alle 18,00: giardini Melis.

Le date potranno subire variazioni in caso di allerta meteo o eventuali esigenze di servizio che verranno comunicate con anticipo.