Uomo trovato morto ad Arenzano, oggi l'autopsia: i nodi da sciogliere

Dovrebbe essere eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Umberto Ortu , il district manager di 51 anni trovato morto sabato mattina in Pineta ad Arenzano.

L’esame è fondamentale per accertare le cause del decesso. L’uomo è stato trovato senza vita poco prima dell’alba di sabato in via del Lucertolone da un addetto alla vigilanza del comprensorio: cellulare e portafogli erano ancora nelle tasche, ma una profonda ferita alla testa ha spinto i carabinieri diretti dal comandante Lorenzo Toscano a portare avanti una serie di accertamenti per ricostruire le sue ultime ore.

Tra le ipotesi c’è quella che Ortu abbia avuto un malore mentre stava rientrando a casa dopo una festa con alcuni amici, sia caduto e abbia battuto la testa. Ma nessuna pista è esclusa, e l’esame autoptico dovrebbe aiutare a capire se ci sia stata una violenza di qualche genere.

Gli amici che hanno trascorso la serata con lui hanno riferito di non avere notato nulla di strano nel suo comportamento: intorno alle 2 l’uomo si è congedato, annunciando di voler rientrare a casa perché stanco. Da quel momento l’unico a incrociarlo è stato l’addetto alla vigilanza che ha poi trovato il corpo qualche ora dopo. Nelle ore precedenti il buio, complice anche l’assenza di immagini utili estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della zona.

L’autopsia resta dunque l’esame più importante per escludere che si sia trattato di un’aggressione. I carabinieri stanno intanto passando al vaglio tutte le testimonianze nel tentativo di individuare qualche tassello in più che aiuti a ricostruire quanto accaduto.

Ortu lavorava come district manager presso Banca Generali nel ponente ligure. Originario di Mortara, in provincia di Pavia, è il discendente di una nota famiglia di imprenditori con un passato da dirigente sportivo per il Mortara Calcio.