Ultrà del Napoli forzano posto di blocco a Nervi: inseguiti, avevano spranghe nel bagagliaio

Sono finiti nei guai quattro ultrà del Napoli che, nel pomeriggio di domenica 8 gennaio, a bordo di un'auto, hanno forzato un posto di blocco a Nervi.

La polizia stradale, dopo averli inseguiti e fermati, ha trovato nel bagagliaio tre spranghe di ferro. I quattro - che stavano entrando a Genova per assistere alla partita Sampdoria-Napoli allo stadio di Marassi - sono stati portati in questura per l'identificazione ed è stato denunciato un ragazzo di 20 anni che ha ammesso di essere il proprietario delle mazze.

Può essere che le spranghe fossero state utilizzate per gli scontri avvenuti qualche ora prima in A1 - all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino - tra tifosi del Napoli e della Roma. La Questura di Arezzo è ininterrottamente al lavoro per identificare i teppisti anche grazie alle immagini delle telecamere e alle riprese fatte dagli automobilisti con i telefonini.

In seguito a questi disordini, i controlli della polizia sono stati intensificati e ieri circa 80 ultrà napoletani sono stati fermati al casello autostradale di Genova Est, identificati e scortati indietro, fino al loro ritorno nel capoluogo campano.