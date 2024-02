L'allarme di Uilpa: "Gravi problemi nelle carceri minorili, anche nei Cpa situazione a rischio"

Gravi problemi di natura organica, gestionale, organizzativa e non solo: Uilpa Penitenziari Liguria lancia l'allarme per quanto riguarda i carceri minorili ma anche i Centri di prima accoglienza (Cpa) tra cui quello di via Innocenzo Frugoni a Genova.

"La soluzione - dice Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa - non può essere la soppressione ma il trasferimento".

In particolare, secondo Pagani, il Cpa deve essere trasferito fuori il muro di cinta del carcere di Marassi, al posto degli uffici del Ministero della Giustizia: "Oggi registriamo al Cpa di Genova tre arrestati presenti, di cui uno di loro di origine magrebina e che sta creando diverse problematiche di gestione. Gli ingressi a Genova nel 2024 sono 7 minori e nel 2023 54 uomini minori e 3 donne".

A sorvegliarli, quattro poliziotti della penitenziaria, tre uomini e una donna, effettivi con turni di 12 ore continuative per gestire i minori arrestati: "Noi, lo ripetiamo, abbiamo fatto la diagnosi e individuato anche la terapia, speriamo in qualcuno che abbia la voglia e la competenza di somministrarla. Per questo ci appelliamo ancora una volta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e ai sottosegretari con delega al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e al dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (Dgmc), rispettivamente, Andrea Delmastro delle Vedove e Andrea Ostellari, affinché aprano un confronto permanente con i sindacati del personale e si mettano in campo misure immediate parallelamente a un progetto di riforma complessivo" prosegue il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria.

"Non è nelle nostre ambizioni quella di aprire un contraddittorio, ma siamo certi di poter fornire contributi costruttivi e utili all’individuazione di soluzioni urgenti e, nel contempo, di un non più rinviabile percorso riformatore" conclude Pagani.