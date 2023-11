Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Raffica di dimissioni in Ugl. Ultima in ordine di tempo, dopo le dimissioni del responsabile alla Cultura e del responsabile ai Rapporti con le Istituzioni, lascia anche Elisabetta Palermo, nota dirigente responsabile regionale comunicazione e relazioni esterne Ugl Liguria, vicina alle istituzioni, ma in disaccordo con il nuovo ciclo politico sindacale del sindacato a Genova e in Liguria.

Ecco quanto dichiarato dalla dirigente: "In merito a quanto emerso nei giorni scorsi su alcuni quotidiani, circa l’infiltrazione di elementi esterni all’interno di Ugl sono rimasta in pulsante attesa, o ancor più in crepitante speranza di un inversione dell’ intervento del nostro segretario generale Ugl Paolo Capone . A oggi nulla di quanto sperato è apparso sulla stampa o quantomeno giunto agli organi periferici, per cui mi trovo costretta a inoltrare le mie immediate dimissioni oltreché a ritirare la mia candidatura alla segreteria Ugl Genova che talune federazioni avevano proposto onorando e riconoscendo di fatto il mio lavoro e la mia persona. Dinamiche interne e future mi spingono a dissociarmi e condannare fermamente qualsiasi comportamento che rischi di portare a una deriva non democratica e istituzionale con la quale non posso e non voglio confrontarmi".

"In questi anni - prosegue Palermo - ho lavorato duramente per far crescere questo sindacato nell’interesse dei lavoratori e al fianco delle istituzioni, riuscendo a ottenere risultati e affidabilità sino a oggi impensabili; non solo, ci siamo accreditati attraverso i tavoli istituzionali e il presidente della Regione a essere tra i protagonisti della scena sindacale; tutti hanno finalmente affermato la posizione del nostro sindacato dando forza alla memoria storica di Ugl".

"La storia e i valori di democrazia che da sempre pervadono il mio lavoro - continua Palermo - sono stati alla base della nostra crescita e i pilastri che hanno guidato ogni giorno la mia persona e la segreteria regionale, che ho sempre ritenuto di 'grande spessore' con una figura d’eccellenza come il commissario Francesco Zolezzi obbligano necessariamente a esprimere la mia netta posizione, richiedendo nuovamente e con forza un'inversione dell'intervento del nostro segretario Capone atto a 'rimettere sui binari' adeguati questa organizzazione che lui rappresenta; ma che prima di rispondere alla sua figura deve rispondere a tutti i lavoratori, che, iscrivendosi, erano certi di riconoscersi all’interno delle Istituzioni e non come tramite di organismi esterni. Questo non è, infatti, solo il mio pensiero ma è quello che guida tutti coloro che hanno deciso di metterci la faccia durante questa stagione congressuale e che rimanendo così i fatti per quanto concerne la mia figura si conclude".

"La responsabilità delle proprie azioni - prosegue Palermo - è, e resta anche in questa circostanza, personale ma in questo momento ho il dovere di tutelare la relazione con tutti gli iscritti ma non solo, ho il dovere di tutela anche nei confronti delle istituzioni che a oggi, e ancora attraverso la mia figura ci avevano premiato coinvolgendo attivamente questa organizzazione alla vita democratica della regione e credendo nei suoi valori fondanti".

"La notizia delle dichiarazioni del segretario, ancor più che gli articoli di giornali poco costruttivi perché allineati con altre realtà, arriva puntuale però a un importante appuntamento che poteva vedere per la prima volta a Genova e in Liguria, protagonista della scena sindacale come segretario Ugl una donna; ma forse dati i presupposti non c’è ancora una volontà o una maturità interna. Aderire alla Lega, a Fratelli d’Italia, al Pd o a qualsivoglia altro partito politico è democraticamente sancito dalle istituzioni ma realtà esterne e non riconosciute non possono essere liberamente pubblicizzate su canali sindacali o locali sindacali specie da chi dovrebbe garantire l'imparzialità. Fare sindacato significa prima di tutto aderire ai suoi valori democratici e questa circostanza risulta purtroppo 'sine qua non' dalla maggioranza degli iscritti Ugl".

La replica del segretario regionale Francesco Zolezzi

In merito alle notizie pubblicate su alcuni organi di informazione sull'Ugl Liguria, il segretario regionale Francesco Zolezzi precisa che "non figurano fuoriuscite significative di iscritti dalla nostra organizzazione sindacale e che l'Ugl garantisce la sua assoluta indipendenza da qualsiasi formazione o partito politico. Il nostro unico obiettivo - conclude - è assicurare rappresentanza ai lavoratori come facciamo da oltre 70 anni".