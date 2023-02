Progetto dei 4 assi, Ugl: "La sicurezza sia al primo posto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Sta girando in questi giorni un prototipo di bus da 18 metri completamente elettrico. Abbiamo avuto modo di visionarlo attentamente in diverse occasioni in diverse zone della città. Riteniamo indispensabile per la sicurezza 'che questo sindacato persegue da sempre' l'utilizzo di telecamere al posto dei classici specchi. Questa innovazione permette al conducente una maggior visibilità, soprattutto nelle ore notturne.

Inoltre altra nota positiva sono i sedili autisti di nuova generazione, studiati appositamente per tutelare la postura, sedili già in dotazione ai Mercedes. La scrivente organizzazione inoltre ha più volte rimarcato all'amministrazione l'importanza di dotare anche questi bus di posti guida completamente chiusi, possibilmente con corridoi autisti così come i bus elettrici arrivati l'anno scorso.

A seguito del progetto dei 4 assi si realizzeranno diversi cantieri in tutta la città, ci è stata prospettata un'area momentanea dove spostare diversi bus proprio a causa dei lavori nella rimessa di Gavette. Abbiamo presentato la nostra idea per evitare disagi ai lavoratori impegnati nel deposito di cui sopra.

Come organizzazione sindacale abbiamo chiesto all'amministrazione di mettere bagni dedicati al personale in tutta la città. Andiamo su Marte ma non riusciamo a dare dei servizi igienici agli autisti del trasporto pubblico, che viaggiano h24 e non si può fare riferimento ai bar, che rispettano degli orari di chiusura.

In ultimo, riteniamo che la scelta dell'acquisizione della Guglielmetti, da destinare a polo manutentivo, sia vincente. Purtroppo oggi i risultati degli appalti alle ditte esterne sono risultati pessimi. Come sigla siamo per la massima reinternalizzazione di tutte le linee, di tutte le lavorazioni date all'esterno, così come le pulizie.