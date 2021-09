Prezioso dipinto venduto all'asta "salvato" dalla Soprintendenza di Genova

Una pala d'altare del 1585 stava per lasciare l’Italia, grazie a un’operazione congiunta delle Gallerie degli Uffizi, della Soprintendenza di Genova e della Direzione Generale Abap è stata bloccata e acquistata dallo Stato per il principale museo italiano

Il grande dipinto raffigurante San Paolo è così entrato a far parte della collezione delle Gallerie degli Uffizi. È un’opera documentata di Pellegrino Tibaldi (1527 o 1530/1531-1596), uno dei maggiori e più versatili artisti del Cinquecento, attivo in Italia e in Spagna, e del suo allievo milanese Giovanni Pietro Gnocchi (1553 circa-1609).

Si tratta di una storia particolare. Il dipinto era stato infatti venduto nei mesi scorsi tramite un'asta, che secondo quanto raccolto da Genova Today, si sarebbe svolta proprio a Genova. Il dipinto era stato acquistato da un privato con una inattendibile attribuzione al pittore fiammingo Pietro Candido (1548 circa-1628) e il quadro stava per lasciare l'Italia. Decisivo l'intervento dell'ufficio esportazione della Soprintendenza di Genova su richiesta delle Gallerie degli Uffizi, per l'acquisto da parte della Direzione Generale Abap attraverso il diritto di prelazione, per il museo fiorentino.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt commenta: "Riconoscere la qualità di un dipinto e impedire che lasci l’Italia è parte del lavoro di tutela cui è chiamato il personale dello Stato, in questo caso la Soprintendenza di Genova, le Gallerie degli Uffizi e la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Scoprirne così velocemente la provenienza e poter ricostruire l’intera vicenda storica di committenza e di esecuzione, è un caso fortunato e nello stesso tempo rarissimo. L’unione di forze tra le istituzioni del Ministero della Cultura e l’Università, le indagini approfondite di Agostino Allegri, attualmente dottorando alla Scuola Normale di Pisa, e i contatti tra studiosi e specialisti non solo hanno fatto rivivere un capolavoro, rivelando la corretta paternità, ma hanno riportato alla luce un intero capitolo della storia dell’arte della Controriforma a Milano".

Il merito della scoperta è infatti di un giovane studioso, Agostino Allegri, allievo di Giovanni Agosti all’Università Statale di Milano, ha ricostruito le vicende storiche del dipinto, di cui Alessandro Bagnoli aveva individuato i caratteri tibaldeschi, identificandolo nel San Paolo attestato dalle fonti nella cappella Borromeo della chiesa domenicana di Santa Maria delle Grazie a Milano. Nello stesso 1585 che compare iscritto sul dipinto, infatti, gli eredi di San Carlo Borromeo, tra i quali il giovane Federico, stipulano un accordo con Giovanni Pietro Gnocchi, perché entro un anno provveda a decorare la cappella di famiglia. Oltre a dorare la cupola a lanterna, l’artista viene incaricato di eseguire per l’altare una pala raffigurante San Paolo, seguendo il disegno fornito da Pellegrino Tibaldi, che a Milano aveva goduto per vent’anni del favore incondizionato di San Carlo Borromeo e che, nel 1575, era stato incaricato di ripensare l’architettura di questo spazio. Il grande dipinto risulta posto sull’altare della cappella sicuramente già nel 1587, quando viene citato in una delle Rime a stampa dell’artista e letterato milanese

La tela che arriva agli Uffizi è dipinta dallo Gnocchi da un cartone e con la supervisione del maestro Tibaldi e mostra San Paolo a figura intera, in piedi, con alle spalle un monumentale sfondo architettonico e a fianco uno scrittoio sulla cui base è iscritta la data 1585. Il santo, dalla lunga barba e coperto da vesti rosse e verdi, è riconoscibile per il suo attributo tradizionale, la spada, appoggiata al muro. L’opera verrà prossimamente esposta al primo piano del museo, negli ambienti dedicati al Cinquecento, inserendosi nella polifonia di voci della pittura della Controriforma in Italia.