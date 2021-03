Ritorna l'ufficio mobile della polizia locale: dove e quando trovarlo in città

Dal 30 marzo è ripreso il servizio dell'ufficio mobile della polizia locale nei municipi della città.

Il personale del corpo di polizia si dedicherà all'ascolto dei cittadini e alla raccolta delle loro segnalazioni ma l'attività è tesa anche a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale e alla prevenzione delle truffe anche grazie distribuzione di opuscoli informativi.

"È importante, per l'amministrazione comunale e per la Polizia locale raccogliere e recepire le richieste dei cittadini a cui dare seguito in tempi stretti e fornire le informazioni richieste", comunica in una nota la polizia locale.

Il 31 marzo il camper sarà in piazza Tazzoli, dalle 8.30 alle 12.30 e ai giardini Melis dalle 14.30 alle 18. Il primo aprile sarà in Largo Calasetta al mattino e in piazza de Cristofori al pomeriggio: le tappe successive sono fissate il 6 aprile in piazza Martinez al mattino e in piazza Galileo Ferraris nel pomeriggio.

Il 7 aprile il presidio mobile si troverà al mattino in piazzale Parenzo e nel pomeriggio in Fossato Cicala, all’intersezione con via Piacenza; l'8 aprile sarà in piazza Risotto al mattino e in piazza Petrella al pomeriggio.

Le date successive saranno comunicate settimanalmente.