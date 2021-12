Processo Morandi: i difensori chiedono un rinvio al 21 gennaio

Oggi, martedì 28 dicembre, si celebra la nuova udienza del processo Morandi, che vede indagate 59 persone per il crollo del viadotto sul Polcevera che nel 2018 ha provocato 43 vittime.

Nel corso dell’udienza il giudice dovrà decidere sulla richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dagli avvocati dell’ex ad Castellucci e di altri indagati, che chiedono di posticipare il processo fino al 21 gennaio, data della decisione della Cassazione sulla ricusazione del Gup Faggioni.

Il 15 ottobre scorso i legali avevano presentato istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, mettendo in dubbio l’imparzialità del Gup Faggioni a causa di un giudizio espresso sui fatti del Morandi in un provvedimento cautelare emesso in altro procedimento.

Sull’istanza si sono già espressi i magistrati della Corte d’Appello di Genova che lo scorso 5 novembre hanno rigettato l’istanza di ricusazione. Gli avvocati degli imputati hanno deciso però di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione, impugnando dinanzi alla suprema corte il provvedimento dei giudici della corte.

Intanto sono proseguite le udienze preliminari presiedute dal giudice Faggioni, che nella seduta del 24 novembre ha deciso sulle oltre 500 richieste di costituzione di parte civile, disponendo l’esclusione dal processo di oltre 400 parti civili, tra le quali anche il comitato delle vittime di ponte Morandi.

Successivamente, nell'udienza del 15 dicembre, il Gup ha accolto le richieste di Anas, Aspi e Ministero delle Infrastrutture, presenti nel processo come parti civilmente responsabili, di essere escluse dal procedimento.

Il calendario fissato dal Tribunale di Genova prevede udienze con cadenza settimanale per tutto gennaio. Il rischio prescrizione per i reati meno gravi incombe e la volontà della tribunale è riuscire a velocizzare il più possibile i tempi per arrivare quanto prima al rinvio a giudizio e alla fase dibattimentale nella quale si formeranno le prove.