La storia di Stefano, partito da Genova per portare in Italia la sua compagna ucraina

Un genovese è in viaggio per raggiungere la sua compagna, la figlia di lei e il gatto in Ucraina e portarli in Italia. Stefano, questo il nome del protagonista di questa storia, è riuscito a superare il confine e si sta dirigendo verso Leopoli dove si dovrebbe incontrare con la donna.

Ha guidato quasi ininterrottamente per 18 ore e, fino al confine con l'Ucraina, non ha trovato grossi intoppi. Ora però, entrato nel Paese in guerra, Stefano racconta di vedere lunghe file di mezzi, dunque il suo viaggio potrebbe subire un rallentamento.

Tatiana, la compagna di Stefano, viveva a Kiev insieme alla figlia. Con lo scoppio della guerra è scappata insieme a tre amiche per trovare rifugio a una cinquantina di chilometri dalla capitale. Madre e figlia si sono allontanate dalla loro casa talmente di corsa da lasciare il loro gatto all'interno. Dopo una settimana sono tornate e il micio era ancora lì, un po' deperito, ma vivo.

Quindi sono riuscite a trovare un passaggio per Leopoli e lì dovrebbero incontrarsi con Stefano. Da quando il coraggioso genovese è entrato in Ucraina, le comunicazioni via internet sembrano non arrivargli, dunque al momento non è dato sapere quale sia la situazione precisa. Appena avremo notizie, racconteremo il seguito di questa storia.

Tatiana e Stefano si frequentano da circa quattro-cinque anni, durante i quali hanno cercato di vedersi ogni volta che ne avevano l'opportunità, pur dovendo fare i conti con la distanza che li separava. Ora la guerra ha stravolto le loro abitudini e li ha spinti a riunirsi per cercare un futuro insieme a Genova, lontano da morte e distruzione.