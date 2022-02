Ucraina, Toti: "L'Italia dia subito armi gratis"

Mentre si susseguono a Genova e in Liguria le manifestazioni di solidarietà nei confronti della comunità ucraina arriva la presa di posizione del presidente della Regione Giovanni Toti che, attraverso i propri canali social, invita il governo a mandare armi in Ucraina.

"L'Italia è un grandissimo produttore di armi offensive - scrive Toti - fucili, blindati, cannoni, missili, elicotteri che esportiamo in tutto il mondo. Io penso che oggi dovremmo darle subito e gratuitamente ai militari ucraini che difendono il loro Paese dall'invasione russa. E credo che dovremmo dirlo subito, perché questo rafforzerà anche la possibilità di arrivare a un 'cessate il fuoco' nei colloqui di domani in Bielorussia".

Il governatore, stasera dalle ore 20 (lunedì 28 febbraio, ndr) parteciperà con il sindaco di Genova Marco Bucci e i rappresentanti della comunità ucraina a una fiaccolata di solidarietà per il popolo ucraino. Partenza da via XX Settembre, all'altezza dell'abbazia di Santo Stefano dal Ponte Monumentale, in direzione piazza De Ferrari. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.