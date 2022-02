Ucraina, è iniziata l'invasione russa. Sabato il presidio per la pace anche a Genova

Vento di guerra in Ucraina (qui la diretta) dove è iniziata l'invasione russa, e nella notte si sono verificate esplosioni a Kiev, con missili su vari obiettivi militari. Kramatorsk e Kharkiv sono finite subito sotto attacco. Truppe russe a Odessa e movimenti anche al confine bielorusso e in Crimea. "Questa non è una guerra, ma un'operazione militare speciale" ha affermato l'ambasciatore russo all'Onu, Vasily Nebenzya, mentre il mondo rimane col fiato sospeso.

Il ministero della Difesa russo ha comunicato che "non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile ucraina" legata all'offensiva militare di Mosca ma appare difficile da credere.

Ci sono infatti già segnalazioni di edifici distrutti dai missili e prime vittime (7 morti, 9 feriti e 19 dispersi secondo la BBC) Dall'Italia è arrivata la condanna di Draghi: "Attacco ingiustificabile".

Il presidio per la pace a Genova

Intanto, in varie città italiane tra cui Genova, sabato si terrà un presidio per la pace e contro ogni guerra: l'appuntamento è sabato 26 febbraio alle 16,30 in largo Pertini, per la manifestazione organizzata da Amnesty Genova, Emergency Genova, Arci Genova e Ora in silenzio contro la guerra. Gli organizzatori del presidio hanno deciso di aderire al testo di PeaceLink che dice: "Contro l'escalation militare è importante mobilitarsi perché l'Italia e l’Onu svolgano un ruolo di distensione in questo difficile momento. Voglio sostenere le iniziative di pace che facciano sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l'articolo 11 della Costituzione Italiana. Con questa adesione esprimo la volontà di collaborare alle attività contro la guerra e di partecipare alla costituzione di un comitato per la pace a livello locale".

Toti: "L'Occidente ha dovere di intervenire con fermezza"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in mattinata ha commentato: "Ci siamo svegliati con le immagini che nessuno avrebbe voluto vedere. Con grande preoccupazione ascoltiamo le notizie che arrivano dall’Ucraina e condanniamo con forza l'aggressione militare russa. La violenza e la distruzione non possono essere accettabili. L'Occidente unito ha il dovere di intervenire con fermezza di fronte a questo attacco alla democrazia, a tutti noi. Appoggeremo il premier Draghi e il Governo italiano in ogni decisione che prenderà con gli alleati per riportare la pace".

Truppe russe anche a Odessa e dalla Bielorussia

L'Ucraina, come riporta Today.it, è stata attaccata da diversi fronti contemporaneamente, secondo il servizio di frontiera ucraina, "intorno alle 5.00" dall'area al confine con la Bielorussia dalle "truppe russe sostenute dalla Bielorussia", ma anche "dalla Repubblica autonoma di Crimea". Gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di "Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr" nell'area ai confini settentrionali e orientali dell'Ucraina. Gli obiettivi sono stati le unità di frontiera, i checkpoint e le stazioni di servizio, colpite con armi pesanti e leggere. L'attacco anche dal fronte bielorusso dimostrerebbe la volontà di un'operazione molto diversa e più ampia rispetto, ad esempio, alla guerra in Georgia del 2008.

"Putin ha appena lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina - twitta il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba - Le pacifiche città ucraine sono sotto sciopero. Questa è una guerra di aggressione. L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin. Il momento di agire è adesso".

Il viceministro degli interni ucraino, Anton Gerashchenko, ha confermato l'inizio dell'invasione russa. In un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha dichiarato: "L'invasione è iniziata. Ci sono appena stati missili sul quartier generale militare, aeroporti, magazzini militari, vicino a Kiev, Kharkiv, Dnepr. Al via gli spari al confine. Da oggi c'è una nuova realtà geopolitica nel mondo".

La Nato "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati". È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Funzionari ucraini affermano che le truppe russe sono sbarcate a Odessa mentre altre stanno attraversando il confine con Kharkiv. Gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira i caccia ucraini in un aeroporto poco fuori Kiev. Il servizio di emergenza statale ucraino afferma che sono stati lanciati attacchi contro 10 regioni ucraine, principalmente nell'est e nel sud del paese.

L'esperto di questioni geopolitiche del Guardian Peter Beaumont dice che se i rapporti provenienti da tutta l'Ucraina in queste ore sono accurati, siamo di fronte a un'operazione tutt'altro che limitata.

