Ucraina, ricongiungimento familiare: le indicazioni per gli arrivi nel Genovese

In queste drammatiche ore sono molti i cittadini ucraini che vivono a Genova e che stanno cercando di ricongiungersi con i loro cari fuggiti dalla guerra: ne è un esempio la vicenda dell'arrivo nel capoluogo ligure della prima famiglia ucraina in fuga dalla guerra, dopo tre giorni in auto per scappare dai bombardamenti di Leopoli.

L'ufficio immigrazione della questura, d'intesa con la prefettura e la commissione territoriale per i richiedenti protezione internazionale sta predisponendo un canale dedicato, finalizzato al ricevimento di profughi provenienti dell'Ucraina. Per i cittadini ucraini (o che hanno ottenuto nel frattempo la cittadinanza italiana) nella provincia di Genova che intendono avanzare richiesta di soggiorno per ricongiungimento familiare con parenti giunti nel genovese, è possibile utilizzare l'attuale sistema di prenotazione in uso, su prenotafacile.poliziadistato.it. La questura comunicherà in seguito altri dettagli per meglio organizzare l'afflusso agli sportelli e le tipologie di permesso di soggiorno che potranno essere richieste.

Per i ricongiungimenti sarà possibile scrivere anche alla Croce Rossa, alla mail emergenza.ucraina@cri.it.