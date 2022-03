Ucraina, la raccolta fondi dell'ambasciata di Odessa a Genova

L'associazione Ginestra, in collaborazione con Igor Mendelevich, ambasciatore di Odessa per Genova e la Liguria, ha lanciato due diverse raccolte fondi per aiutare la popolazione ucraina con un unico fine: organizzare viaggi, a bordo dei pullman, in tutta l’Ucraina per portare in salvo il maggior numero di persone e assisterle in Italia.

La prima attraverso donazioni al conto corrente di Ginestra Onlus (IT81X0103001400000004990193 - causale: donazione per pullman Ucraina); la seconda invece con piccole donazioni ricevendo il braccialetto 'myr Ucraina' (tradotto in italiano, 'pace Ucraina').

Ginestra Onlus è un’associazione senza scopo di lucro, nata a inizio del 2022, con il fine di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e di solidarietà, lo sviluppo delle relazioni economiche, sociali, commerciali e culturali tra l’Italia e l’Ucraina in generale, e in particolare delle città di Odessa e Genova e delle regioni di appartenenza (Odessa e Liguria).

"Ogni viaggio ha un costo variabile tra i cinquemila e i seimila euro - spiega Igor Mendelevich, ambasciatore per la città di Odessa a Genova e Presidente di Ginestra Onlus - È nostro dovere aiutare queste persone che da un giorno all’altro sono state coinvolte in una guerra sena giustificazione".

Attraverso l'associazione è possibile contribuire anche in altri modi. Accogliendo le famiglie, dando la disponibilità per case e appartamenti in forma gratuita o con canone agevolato o offrendo lavori temporanei, contattando il numero 010.860.54.17 o la mail info@ginestraonlus.it.

Presente a Genova questa settimana, per coordinare gli aiuti, anche Olga Grytsenko, coordinatrice per gli aiuti umanitari per la Regione e la città di Odessa: "Sono arrivata dalla Polonia. L’esercito russo ha attaccato la mia città, Odessa. Abbiamo raccolto aiuti umanitari, cibo e medicinali. Gli Attacchi russi colpiscono le città più grandi dell’Ucraina come Kiev, Carchiv, Cherikiev e Mariupol. Proprio Mariupol è sotto attacco dell’aviazione russa, è una catastrofe umanitaria. Le persone non riescono a scappare; donne, bambini e civili stanno morendo. Anche Odessa vive una situazione davvero pericolosa. La città è stata attaccata dall’aviazione e alcune case sono state distrutte".