Guerra in Ucraina, Enpa raccoglie cibo e medicine per gli animali

Alle tante iniziative sul territorio genovese per la raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina si aggiunge quella lanciata nelle ultime ore da Enpa Genova (Ente Nazionale Protezione Animali), per raccogliere aiuti per gli animali ucraini dopo l'invasione della Russia. Molte persone scappano portando con sé gli amici a quattro zampe, ma ci sono anche molti animali senza padrone.

La raccolta è stata lanciata presso la sede genovese di Enpa, a Campomorone in via Lastrico 1, tutti i giorni dalle ore 14 alle 18.

Enpa Genova ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la lista completa dei prodotti raccolti, eccola di seguito.

Crocchette per cani e gatti, rimedi contro gli ectoparassiti, siringhe 2,0 e 5,0, guanti, sistemi per infusione, bendaggi medicali, cotone idrofilo 100 g, materiale di sutura per chirurgia (vicryl numeri 1, 2, 3), medicazioni in idrogel, unguenti per il trattamento delle ferite, soluzione fisiologica, dicinone (etamsilato), cannule 22G, cannule 24G - circa 1000, farmaci contro la fobia del rumore.

"Siamo grati per qualsiasi aiuto possiate inviarci prima possibile - ha scritto Enpa Genova - in modo da poterlo inserire negli invii che partiranno dalla nostra sede di Verona il 21 e il 27 marzo".