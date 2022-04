Toti: "1.700 accessi in 5 giorni al sito per l'inserimento dei cittadini ucraini"

Il presidente della Regione e commissario per l’accoglienza dei profughi Giovanni Toti e l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo hanno commentato i dati relativi alla sezione del sito www.orientamenti.regione.liguria.it dedicata all’Ucraina, per l’inserimento dei cittadini ucraini in Liguria.

"Nei giorni compresi tra l’11 e il 15 aprile - hanno spiegato - sono stati registrati 1.700 accessi singoli per un totale di oltre 4.200 pagine consultate. Per quanto riguarda invece il numero verde 800.938.883, sempre nello stesso periodo, sono 360 le telefonate ricevute, e 72 i contatti in presenza registrati dai 26 Sportelli dei consumatori, che si confermano un ulteriore, importante punto di riferimento".

Secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione i profughi accolti in Liguria sono oltre 5.300.

“Si tratta di numeri che confermano come il sistema di seconda accoglienza organizzato e messo a disposizione da Regione Liguria continui a intercettare esigenze concrete dei cittadini ucraini giunti nella nostra regione - aggiungono Toti e Cavo - Per quanto riguarda invece le lezioni di lingua italiana on line messe a disposizione, sono complessivamente 730 le persone che hanno dimostrato interesse verso questa opportunità. Sempre tra l’11 e il 15 aprile - concludono - nell’ambito dell’orientamento scolastico il personale di Orientamenti ha effettuati colloqui in presenza con oltre 30 donne che cercavano informazioni per i propri figli, e sono 80 i contatti avviati con altrettante madri ucraine".