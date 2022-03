Guerra in Ucraina, Cgil Liguria in piazza a Roma per la pace

Una delegazione della Cgil della Liguria ha partecipato a Roma alla manifestazione "Europe for peace" promossa a livello nazionale dal sindacato insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo e a tante altre associazioni contro la guerra.

Fermare subito la guerra in Ucraina e solidarietà alla popolazione che come in tutti i conflitti è la prima a pagarne le tragiche conseguenze, queste le richieste della piazza.

Dalla Liguria si sono mossi lavoratori, lavoratrici, pensionati e studenti, tante generazioni unite contro una guerra assurda e un'aggressione inaccettabile con una unica richiesta: 'stop alla guerra subito'. Complessivamente sono attese piu di 50 mila persone con la chiusura prevista a piazza San Giovanni dove ci saranno dal palco diversi interventi tra cui quello del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.