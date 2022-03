Ucraina, è operativo l'hub alla fiera per le donazioni

Alcuni genovesi già questa mattina, durante la fase di montaggio dell'hub, hanno portato le proprie donazioni in piazzale Kennedy dove si svolge la raccolta di generi di prima necessità da inviare al popolo ucraino. L'hub è gestito dai volontari della Protezione civile del Comune di Genova, che, coadiuvati da volontari della comunità ucraina a Genova, sono operativi dalle 14 fino alle 18.30 di mercoledì 2 marzo e da giovedì 3 dalle 9 alle 18.30.

Giovedì alle 14 è prevista la partenza da Brignole del primo tir diretto a Ternopil dove i generi di prima necessità saranno raccolti dalla Caritas locale. Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento al numero 800 177797 o si potrà inviare una mail all’indirizzo emergenzaucraina@comune.genova.it.

Generi di prima necessità richiesti dall'Ucraina

Coperte e cuscini con riempimento sintetico (imballati singolarmente), vestiti non usati, ma solo nuovi con etichetta (giacche, maglioni, biancheria intima, calze), pannolini, omogeneizzati, prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), prodotti alimentari in scatola (pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile), piatti, posate e bicchieri monouso, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe).

Anche la Croce Verde Quarto dei Mille raccoglie le donazioni per l'Ucraina, che provvederà a consegnare presso l'hub di piazzale Kennedy. Per info segreteria@croceverdequarto.com. È possibile consegnare presso la sede:

alimenti a lunga conservazione

farmaci da banco, mascherine e altro materiale sanitario

vestiti per adulti e bambini (puliti e chiusi in sacchetti).

Tra le altre iniziative, venerdì 4 marzo alle ore 10 le classi quinta della scuola primaria Barrili (piazza Palermo) faranno un piccolo flash mob contro la guerra.