Donazioni all'Ucraina, attivato numero verde e mail per informazioni

Come anticipato, le istituzioni genovesi hanno istituito una sorta di unità di crisi, insieme agli enti del terzo settore e alla Protezione Civile, per coordinare le attività di soccorso nei confronti del popolo ucraino dal 24 febbraio sotto assedio delle truppe russe.

L'unità di crisi si sta riunendo giornalmente per valutare ora per ora il da farsi e indirizzare gli sforzi e il lavoro in base all'evoluzione degli eventi. Oggi, lunedì 1 marzo 2022, ad esempio, si riunisce un tavolo tra Comune ed enti che si occupano di raccolta di beni alimentari per divulgare una lista di cibi da poter stoccare e inviare in Ucraina.

L'associazione Pokrova ha stilato una lista di generi di prima necessità richiesti dall'Ucraina: coperte e cuscini con riempimento sintetico, pannolini, omogeneizzati, prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), prodotti alimentari (pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile), piatti, posate e bicchieri monouso, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe).

Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento al numero 800 177 797 o si potrà inviare una mail all'indirizzo emergenzaucraina@comune.genova.it. Nell'arco della giornata di oggi sarà comunicato l'hub dove tali donazioni verranno raccolte prima di essere trasportate in Ucraina.